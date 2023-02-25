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Подсанкционные банки предупредили о риске отключения UnionPay за рубежом

Подсанкционные банки предупредили о риске отключения UnionPay за рубежом

Накануне против этих банков были введены самые жёсткие санкции США.фото: unsplash.com/@rupixen--> Карты китайской платёжной системы UnionPay, выпущенные банками, попавшими под новые санкции США и Великобритании, могут перестать работать за рубежом.

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