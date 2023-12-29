Минюст Украины намерен конфисковать у России два пассажирских самолета Ан-148

Ведомство подало соответствующий иск в Высший антикоррупционный суд.Министерство юстиции Украины обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о конфискации двух самолетов Ан-148, принадлежащих России (владелец – лизинговая компания ОАО «Ильюшин Финанс Ко»).
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