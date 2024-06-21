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Жители Приморья заметили акулу рядом с популярным пляжем

Жители Приморья заметили акулу рядом с популярным пляжем

В Приморском крае под камеру очевидца попала акула. На записи виден только плавник, торчащий из воды, однако автор видео предположил, что акула может достигать двух с половиной метров, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал Svodka25‎.

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