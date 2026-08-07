Trump Signs Orders To Curb Birthright Citizenship, Target Birth Tourism President Donald Trump signed two executive orders Thursday that will restrict automatic citizenship to children born in the United States because of commercial birth tourism and several other factors.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии