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Zero Hedge

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Trump Signs Orders To Curb Birthright Citizenship, Target Birth Tourism

Trump Signs Orders To Curb Birthright Citizenship, Target Birth Tourism

Trump Signs Orders To Curb Birthright Citizenship, Target Birth Tourism President Donald Trump signed two executive orders Thursday that will restrict automatic citizenship to ​children born in the United States because of commercial birth tourism and several other factors.

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