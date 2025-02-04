Политнавигатор В московской клинике скончался тяжело раненый сегодня в результате взрыва в элитном жк «Алые паруса» бизнесмен из ДНР Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат».
Убийство основателя «Арбата» Саркисяна: Либералы пытаются отвлечь от вины Украины
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Алексей Сгибнев
Тёмное дело .
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10 час.
Владимир Алтайцев
бандитские разборки. Плевать.
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10 час.
Юрий Селиванов
Всё таки это теракт, все признаки теракта на лицо. Пострадали люди не входящие в окружение Армена Саркисяна, например консьержка. Ели бы целью был один Армена Саркисяна, то достаточно было работы снайпера. Но взрывом показано, что террористы могут уничтожить не просто одного конкретного, а много людей, в том числе и невинных, при этом охрана территории им не помеха. Тем самым посеять панику!
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10 час.
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