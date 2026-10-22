Этот уголок Туниса западает в память навсегда.Джордж Лукас позаимствовал у Татуина, небольшого африканского городка, название для своей легендарной пустынной планеты.
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