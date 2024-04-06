«Проявление Божьей кары»: Триллионы цикад обрушатся на США из-под земли впервые за 220 лет Ирэн ОрлонскаяПоявление цикад в США, ожидаемое в ближайшем будущем, напоминает не только библейские пророчества, но и определенные события из американской истории, которые также были связаны с небесными знамениями.