«Проявление Божьей кары»: Триллионы цикад обрушатся на США из-под земли впервые за 220 лет

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
На них давно уже пора послать божью кару,не государство,а дьявол во плоти!
Ответить
10 час.
Андрей
Как говорил Лева Задов: &quot;Я с тобой сделаю то, что Содома не делал с Гоморрой&quot;
Ответить
6 час.

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