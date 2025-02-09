В Омске за 60 млн рублей продают участок у входа на частный Центральный пляж. Это территория площадью более 1,3 тыс.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске за 60 млн рублей продают участок у входа на частный Центральный пляж. Это территория площадью более 1,3 тыс.