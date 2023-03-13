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ЕС хочет приструнить поставщиков газа из США с помощью аналога ОПЕК

ЕС хочет приструнить поставщиков газа из США с помощью аналога ОПЕК

Об огромной ране и растерянности Европе от газового кризиса прошлого года говорят серьезные меры, которые руководство ЕС предпринимает, чтобы не допустить повторения событий, которых ранее не знала современная энергетическая система континента.

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