«Мне не хотелось жить» Как Мэрайя Кэри, несмотря на сложное детство и тяжелый диагноз, добилась невероятного успеха?

Мэрайя Кэри по праву считается одной из самых успешных соул-исполнительниц в мире. Она ворвалась на вершину музыкальных чартов в начале 1990-х годов и с тех пор стабильно входит в число артистов, чьи альбомы расходятся многомиллионными тиражами.