«Что-то смотрели возле переднего моста». Гонщики КАМАЗа – о поломке МАЗа КАМАЗ-мастерГонщик КАМАЗ-мастер Дмитрий Сотников на финише восьмого этапа «Шелкового пути-2024» рассказал, что случилось с его главным соперником в общем зачете Сергеем Вязовичем.