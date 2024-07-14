Захарова: украинский сайт "Миротворец" находится под опекой США

Украинский портал "Миротворец", на котором публикуются персональные данные "врагов Украины", опекается Соединенными Штатами и является "таблицей ликвидации" определенных граждан, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии