Обратившуюся в клинику россиянку-педагога сочли симулянткой и отказали в лечении

В Сургуте 23-летнюю учительницу сочли в клинике симулянткой и отказали в лечении В Сургуте Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) 23-летнюю учительницу, которая обратилась в клинику, сочли симулянткой и отказали в лечении.
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