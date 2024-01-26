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Обратившуюся в клинику россиянку-педагога сочли симулянткой и отказали в лечении

Обратившуюся в клинику россиянку-педагога сочли симулянткой и отказали в лечении

В Сургуте 23-летнюю учительницу сочли в клинике симулянткой и отказали в лечении В Сургуте Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) 23-летнюю учительницу, которая обратилась в клинику, сочли симулянткой и отказали в лечении.

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