«Калашников» представил новейшую транспортную систему 2.0

«Триада-ТКО», часть концерна «Калашников», заявила о выпуске новой транспортировочной системы 2.0. Это коммерческий аналог набора «Новатор», апробированного в зоне Специальной военной операции и доработанного с учетом отзывов военных.
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