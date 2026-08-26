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Царьград

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«Калашников» представил новейшую транспортную систему 2.0

«Калашников» представил новейшую транспортную систему 2.0

«Триада-ТКО», часть концерна «Калашников», заявила о выпуске новой транспортировочной системы 2.0. Это коммерческий аналог набора «Новатор», апробированного в зоне Специальной военной операции и доработанного с учетом отзывов военных.

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