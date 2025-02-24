Видеоигры готовят к регулированию

24 февраля межфракционная рабочая группа Госдумы по подготовке законопроекта о регулировании индустрии видеоигр проведет расширенное заседание с участием органов исполнительной власти, профильных ассоциаций, депутатов и экспертов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии