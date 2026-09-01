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«Иду в школу»: в Ивановской области Госавтоинспекция провела профилактическую акцию ко Дню знаний

 Сотрудники Госавтоинспекции в рамках проведения широкомасштабной информационно-пропагандисткой социальной кампании «Внимание-дети!» организовали профилактическую акцию "Иду в школу" в городе Приволжск Ивановской области.

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