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Атака беспилотников на Грозный: подробности (ВИДЕО)

Атака беспилотников на Грозный: подробности (ВИДЕО)

Средства противовоздушной обороны сбили два дрона над городом Грозный утром в воскресенье, еще один упал на территорию базы ОМОНа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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