В ГД не обсуждают вопрос обязательного теста на отцовство в роддомах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Вопрос об обязательном ДНК-тестировании новорожденных в настоящее время не обсуждается в Госдуме, сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") в интервью ТАСС на полях ВЭФ.