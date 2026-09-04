В ГД не обсуждают вопрос обязательного теста на отцовство в роддомах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Вопрос об обязательном ДНК-тестировании новорожденных в настоящее время не обсуждается в Госдуме, сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") в интервью ТАСС на полях ВЭФ.
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