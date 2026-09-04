НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

В ГД не обсуждают вопрос обязательного теста на отцовство в роддомах

В ГД не обсуждают вопрос обязательного теста на отцовство в роддомах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Вопрос об обязательном ДНК-тестировании новорожденных в настоящее время не обсуждается в Госдуме, сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым