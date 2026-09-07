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Газета.ру

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Nature: лекарство от рака защитило мышей от остеопороза

Nature: лекарство от рака защитило мышей от остеопороза

Молекула CADD522, создававшаяся как противораковое средство, защитила мышей от разрушения костей при менопаузе и предотвратила накопление лишнего жира.

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