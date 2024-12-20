Мировые центробанки тайно скупают золото

В условиях глобальной экономической неопределенности многие страны мира начинают скупать золото в больших масштабах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Ущемление прав наших соотечественников»: Киргизия и Узбекистан открывают «отделы» МВД при посольствах в России
- Издержки вступления в НАТО: десятки финских семей лишатся жилья, так как оно находится вблизи военных аэродромов и будет снесено
- Украинский журналист: к весне 2025 года ВСУ просто разбегутся
Свежие комментарии