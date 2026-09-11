Путин поставил под сомнение название «Большая семерка» из-за доли ВВП

Вклад в мировую экономику Группы семи (G7), также известной как «Большая семерка», составил менее трети за последние пять лет.
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