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ИА Регнум

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Путин поставил под сомнение название «Большая семерка» из-за доли ВВП

Путин поставил под сомнение название «Большая семерка» из-за доли ВВП

Вклад в мировую экономику Группы семи (G7), также известной как «Большая семерка», составил менее трети за последние пять лет.

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