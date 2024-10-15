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Как узнать, был ли курильщиком человек, живший несколько веков назад?

Как узнать, был ли курильщиком человек, живший несколько веков назад?

﻿﻿Этот мужчина часто курил трубку, и мундштук «тер» характерную выемку на зубах Конечно, проще всего было бы положить любимую трубку в могилу.

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