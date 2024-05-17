Два "пса шелудивых", сионисты, вознамерились похитить российские активы...

Страна и люди

Соединённые Штаты намерены использовать арестованные российские активы для финансирования "восстановления Украины" (???) Об этом заявил госсекретарь США, потомок еврейских иммигрантов из Одессы Блинкин, прибывший 14 мая, с «визитом солидарности» в Киев, сообщил телеканал CNN.