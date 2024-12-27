В выходные дни в столице пройдут ярмарки отечественной продукции

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные дни, 28-29 декабря 2024 года, в секторах столицы пройдут ярмарки с целью поддержки отечественных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
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