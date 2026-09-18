Российские дроноводы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове

Ваш браузер не поддерживает видео. Операторы ударных БПЛА коптерного типа отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают личный состав и технику противника на Ореховском направлении в Запорожской области.