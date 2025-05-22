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Царьград

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Он мог уничтожить Зеленского. И был убит сам: Пауки в банке - Киев боится и идёт на ликвидацию

Он мог уничтожить Зеленского. И был убит сам: Пауки в банке - Киев боится и идёт на ликвидацию

Практически все аналитики - как русские, так и украинские - говорят одно: за ликвидацией Андрея Портного стоит Киев.

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