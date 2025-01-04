Китайские воздушные фонарики — секретное оружие крымских «ждунов»?

Наша власть ведет себя подобно повару из басни Крылова. Идиотов и заведомых мерзавцев надо не увещевать и грозить грошовыми штрафами, а привлекать к уголовной ответственности со всеми вытекающими последствиями...

Людмила Лиханова

А КРОМЕ КАК ПИСАТЬ О ВЛАСТИ ВЫ НИ НА ЧТО ДРУГОЕ НЕ СПОСОБНЫ? МОЖЕТ НАЧНЕТЕ С СЕБЯ, МЫ ВЕДЬ ВАС УЖЕ ЗНАЕМ...