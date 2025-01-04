Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • petrspa Smirnov
    Вот гнида, ожирел в России и её же хаит. Выгнать с Думы ;ликвидировать весь его на чём ожирел.Депутат Матвейчев...
  • Светлана Зуева
    Дикари....они всегда останутся такими,какие бы цивилизации до них не дошли....очевидно,Аллах не удосудился наградить ...Новая Сирия
  • Sergey Ivanov
    Россия идет тем же путем, который уже прошла Ливия и сейчас проходит Сирия. Наша власть сделала ставку на арабов- и п...Новая Сирия

Китайские воздушные фонарики — секретное оружие крымских «ждунов»?

Китайские воздушные фонарики — секретное оружие крымских «ждунов»?

Автор: Илья Сергеев Проигнорировав строгий запрет властей, жители Крымского полуострова всё-таки развлекались новогодними салютами.

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
Наша власть ведет себя подобно повару из басни Крылова. Идиотов и заведомых мерзавцев надо не увещевать и грозить грошовыми штрафами, а привлекать к уголовной ответственности со всеми вытекающими последствиями...
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15 час.
нина сафронова
👍Адекватные люди !Молодцы!🙂
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15 час.
Людмила Лиханова
А КРОМЕ КАК ПИСАТЬ О ВЛАСТИ ВЫ НИ НА ЧТО ДРУГОЕ НЕ СПОСОБНЫ? МОЖЕТ НАЧНЕТЕ С СЕБЯ, МЫ ВЕДЬ ВАС УЖЕ ЗНАЕМ...
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11 час.

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