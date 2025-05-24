Редких металлов хватит России на 100-400 лет – оценки Роснедр Татьяна АрестоваРоссия располагает стратегическим запасом редких металлов, обеспечивающим потребности экономики на десятки и даже сотни лет вперёд.
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