Почему Ближний Восток снова в огне: Трамп раскрывает свои опасения Юлия ЧелкановаАмериканский президент Дональд Трамп в резкой форме объявил о разрыве временного соглашения с Ираном, назвав иранское руководство «безумцами» и «отбросами», и пригрозил новыми массированными ударами.