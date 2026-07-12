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Почему Ближний Восток снова в огне: Трамп раскрывает свои опасения

Почему Ближний Восток снова в огне: Трамп раскрывает свои опасения

Почему Ближний Восток снова в огне: Трамп раскрывает свои опасения Юлия ЧелкановаАмериканский президент Дональд Трамп в резкой форме объявил о разрыве временного соглашения с Ираном, назвав иранское руководство «безумцами» и «отбросами», и пригрозил новыми массированными ударами.

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