Актер из «Кадетства» назвал Юру Борисова «хорошим артистом»

Народный артист России Валерий Баринов в интервью RTVI высказался о молодых актерах, режиссерах, Юре Борисове и "Оскаре"<strong>Актер Валерий Баринов в интервью программе "Легенда" на RTVI <a href="">назвал</a> "хорошим артистом" Юру Борисова, который номинировался на "Оскар" за роль в фильме Шона Бейкера "Анора".