В Ивановской области пресечена попытка мошенничества на 36 млн

Преступные планы были сорваны сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.Двое мужчин, житель Ивановской области и москвич, предстанут перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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