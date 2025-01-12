Обход Бийска планируют строить на федеральные средства. Что известно о проекте?

Правительство РФ выделило денег Алтайскому краю на строительство дороги Правительство России по поручению президента разрабатывает программу по социально-экономическому развитию десяти регионов страны, в том числе и Алтайского края.
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