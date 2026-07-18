Ветеранам снизят ставку по ипотеке в "еОселе"

С 17 июля в Украине обновляются условия государственной программы доступной ипотеки «еОселя». Главным изменением станет дополнительная поддержка для ветеранов войны и семей погибших защитников и защитниц Украины — государство будет компенсировать часть процентной ставки по кредиту.
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