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Патрушев провел рабочую встречу с главой Крыма

Патрушев провел рабочую встречу с главой Крыма

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Помощник президента России, председатель морской коллегии РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с полномочным представителем российского президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым и с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

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