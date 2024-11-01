Патрушев провел рабочую встречу с главой Крыма

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Помощник президента России, председатель морской коллегии РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с полномочным представителем российского президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым и с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
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