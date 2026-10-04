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Людмила Хитяева отдала сыну деньги за родительскую квартиру — а после его смерти осталась одна

Людмила Хитяева отдала сыну деньги за родительскую квартиру — а после его смерти осталась одна

Внуки Людмилы Хитяевой не приехали в Москву проститься с отцом и, по словам актрисы, даже не позвонили ей.

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