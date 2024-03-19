«Легко попасть ракетой» – офицер ВСУ анонсировал подрыв Киевской дамбы 

Кровавый хохол, ты не прав, в Киеве, очень скоро, Россия будет ПАРАД проводить, а для этого город должен быть сухопутным!🤠👈👍🗡️😎

НП

Наталья Павлова

Понятно. Хохлы собираются повторить такую же провокацию, как и с Каховской ГЭС. Они уже даже наши ракеты Киевскую дамбу "нацелили", наверняка ещё и тексты написали и "весь мир", который с ними, предупредили, чтобы громче лаяли...