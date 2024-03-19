Добрый Мир
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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    Все это суета от мелкой корысти и жадности хохляцкой... Увы, этого не вытравишь... как жида не выдавить из еврея...Почему на знамени...
  • Лев Добрый
    А как же ЛДНР? Они, что предали Россию? 🤠😎Спикер парламента...
  • НС
    это всё конечно хорошо, ну а как же наши собственные ракеты?  Помимо "Искандеров" и "Точек" неужто на складах не зава...Секретный подарок...

«Легко попасть ракетой» – офицер ВСУ анонсировал подрыв Киевской дамбы 

«Легко попасть ракетой» – офицер ВСУ анонсировал подрыв Киевской дамбы 

В ближайшее время может произойти взрыв на дамбе Киевской ГЭС, в котором сразу же будет обвинена Россия.

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Комментарии
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Лев Добрый
Кровавый хохол, ты не прав, в Киеве, очень скоро, Россия будет ПАРАД проводить, а для этого город должен быть сухопутным!🤠👈👍🗡️😎
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20 час.
НП
Наталья Павлова
Понятно. Хохлы собираются повторить такую же провокацию, как и с Каховской ГЭС. Они уже даже наши ракеты Киевскую дамбу &quot;нацелили&quot;, наверняка ещё и тексты написали и &quot;весь мир&quot;, который с ними, предупредили, чтобы громче лаяли...
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19 час.

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