В ближайшее время может произойти взрыв на дамбе Киевской ГЭС, в котором сразу же будет обвинена Россия.
«Легко попасть ракетой» – офицер ВСУ анонсировал подрыв Киевской дамбы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Кровавый хохол, ты не прав, в Киеве, очень скоро, Россия будет ПАРАД проводить, а для этого город должен быть сухопутным!🤠👈👍🗡️😎
Ответить
20 час.
НП
Наталья Павлова
Понятно. Хохлы собираются повторить такую же провокацию, как и с Каховской ГЭС. Они уже даже наши ракеты Киевскую дамбу "нацелили", наверняка ещё и тексты написали и "весь мир", который с ними, предупредили, чтобы громче лаяли...
Ответить
19 час.
Свежие комментарии