Вместе с погибающей Газой исчезают и остатки былого влияния США в регионе

Недавнее голосование в СБ ООН 8 декабря по предложенной в очередной раз инициативной группой арабских стран резолюции о полном и незамедлительном прекращении огня в секторе Газа дало крайне обескураживающие для США результаты.
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