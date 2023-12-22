Отказ Украины от транзита газа принесет проблемы Европе – СМИ

Европа столкнется с проблемами, если Украина откажется от транзита российского газа. Европейцам стоит приготовиться к новому скачку цен на топливо и электричество, пишет немецкая Focus со ссылкой на экспертов.
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