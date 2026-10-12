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Evernorth назначила бывшего топ-менеджера Coinbase ответственным за управление XRP-казначейством

Evernorth назначила бывшего топ-менеджера Coinbase ответственным за управление XRP-казначейством

В понедельник компания с XRP-казначейством Evernorth назначила бывшего главного инвестиционного директора Coinbase Asset Management Уго Жандесбоза своим руководителем инвестиционного отдела.

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