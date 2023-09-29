ФАС поддержала размещение рекламы пива на стадионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) концептуально поддержала размещение рекламной информации о пиве и пивных напитках на стадионах страны, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ в адрес Минфина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии