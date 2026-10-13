Стилист Скороходова назвала причины «исчезновения» одежды плюс-сайз

Покупатели не находят качественную одежду плюс-сайз и не покупают ее, а ретейлеры воспринимают это как отсутствие спроса.
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