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Новичков предложил запустить всероссийскую акцию «Семейная пятница»

Новичков предложил запустить всероссийскую акцию «Семейная пятница»

Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков («Справедливая Россия») предложил организовать всероссийскую акцию под названием «Семейная пятница».

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