15 способов разложить вещи так, чтобы стало по-настоящему уютно

Беспорядок в доме чаще всего не лень хозяйки, а отсутствие места для хранения. Все можно исправить. Для того, чтобы все лежало красиво и на своих местах вам потребуется всего ничего: немного воображения, несколько навыков аккуратного складывания и иногда приспособления для хранения.