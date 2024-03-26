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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

15 способов разложить вещи так, чтобы стало по-настоящему уютно

Беспорядок в доме чаще всего не лень хозяйки, а отсутствие места для хранения. Все можно исправить. Для того, чтобы все лежало красиво и на своих местах вам потребуется всего ничего: немного воображения, несколько навыков аккуратного складывания и иногда приспособления для хранения.

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