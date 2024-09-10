Как ошибка геологов времен СССР превратилась в главную достопримечательность Туркменистана

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Комментарии
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А Кудасов
Причём тут времена СССР. И тут политику и антисоветчину пытаются пристегнуть. И туркмены не причём. Где ещё в СССР в поисках газа не бурили и сколько, а такого не было.
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18 час.
Alex Nemo
Неправда. Было и тому много свидетелей, во всяком случае более 500 тысяч жителей Душанбе живших там в 1977-1980 годах могут рассказать какой был взрыв и как долго полыхало всего в нескольких километрах от центра полумиллонного города и паре сотен метров от крупнейшего цементного завода в Средней Азии который был в черте города кстати!
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11 час.

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