Как ошибка геологов времен СССР превратилась в главную достопримечательность Туркменистана

Причём тут времена СССР. И тут политику и антисоветчину пытаются пристегнуть. И туркмены не причём. Где ещё в СССР в поисках газа не бурили и сколько, а такого не было.

Alex Nemo

Неправда. Было и тому много свидетелей, во всяком случае более 500 тысяч жителей Душанбе живших там в 1977-1980 годах могут рассказать какой был взрыв и как долго полыхало всего в нескольких километрах от центра полумиллонного города и паре сотен метров от крупнейшего цементного завода в Средней Азии который был в черте города кстати!