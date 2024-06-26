Разработчики игр заявили, что игровая индустрия находится в плохом положени...

Разработчики игр заявили, что игровая индустрия находится в плохом положенииНа конференции Game Developer Collective в мае был проведен опрос разработчиков игр – более половины заявили, что индустрия находится в плохом положении.
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