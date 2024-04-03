Скоростные дроны-перехватчики с системами наведения создаются в РФ

Российские специалисты работают над созданием скоростных дронов-перехватчиков. Они имеют автоматические системы наведения, чтобы эффективно бороться с украинскими беспилотниками, рассказал в беседе с ТАСС эксперт в области БПЛА, генеральный директор АНО «НПЦ "Ушкуйник"» Алексей Чадаев.
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