Аргументы недели

98 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    В случае военного положения???  А сейчас видимо просто забавляется народ играя с беспилотниками.  Да всю оборонку уже...Путин подписал ук...
  • Геннадий Кресов
    ебняк. статья ни о чём.Зюганов о деле де...
  • Александр Свитайло
    Шли бы они лесом со своими хотелками!  Пусть лучше вспомнят, что после того, как Китай купил Мотор Сич, США захотели,...Координатор СНБ К...

Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать на Краснолиманском направлении

Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать на Краснолиманском направлении

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать недалеко от населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Невское в ЛНР.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх