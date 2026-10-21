« Уралмаш » на домашнем паркете обыграл «Динамо-Владивосток» со счетом 88:79. После матча главный тренер хозяев Антон Юдин подвел итоги встречи, оценил игру команды и отметил проблемы, над которыми предстоит работать.
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