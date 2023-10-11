Депутат Хамзаев считает, что бежавшие миллиардеры и звезды скоро вернутся

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев считает, что бежавшие из страны миллиардеры и звезды шоу-бизнеса скоро вернутся обратно в Россию, потому что ни в какой другой стране в них нет нужды, сообщает РИА Новости.
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