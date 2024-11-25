Ubitium объявляет о разработке «универсального» процессора, сочетающего в себе функциональные возможности CPU, GPU, DSP и FPGA

Полупроводниковая промышленность выпускает множество различных процессоров, но компания Ubitium, специализирующаяся на RISC-V, утверждает, что работает над единой архитектурой, которая может управлять всеми ими.
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